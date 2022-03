Vizela quer os três pontos frente a Benfica "mais forte e regular"

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, garante que a sua equipa vai à Luz com o objetivo dos três pontos, apesar de reconhecer que, na segunda volta, o Benfica tem-se apresentado com outra força e regularidade.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 26.ª jornada do campeonato, Álvaro Pacheco salientou que o Vizela tem de estar "focado durante os 90 minutos, porque quaisquer pequenas distrações podem ser fatais" frente a um Benfica em bom momento.

"É mais um jogo, há três pontos em disputa e nós vamos daqui com muita vontade de conquistá-los. Sabemos que vamos defrontar um adversário que luta, claramente, por outros objetivos, diferentes dos nossos; um adversário que, neste momento, está mais consistente, mais forte, mais regular. Sabemos que teremos de estar ao nosso nível, não só na qualidade de jogo, mas também da concentração", assinalou.

Reduzir espaços a Rafa e Gonçalo Ramos

Para anular o Benfica, o Vizela tem de ser "muito forte", não só a defender os corredores laterais, como a "reduzir o espaço entre linhas".

A equipa encarnada "passou por uma fase complicada, de adaptação" a Nélson Veríssimo, "mas agora está muito mais consistente, mais forte". O Vizela também tem evoluído, dando "passos sustentados".

"Não temos conseguido o nosso objetivo, que são os pontos, mas sinto, na forma como a equipa se tem comportado, que esses pontos vão chegar e que a permanência vai chegar com alguma tranquilidade", vincou.

Na Luz, Álvaro Pacheco pede ao Vizela que se mantenha fiel às suas ideia e não tenha "medo de enfrentar este desafios de olhos nos olhos".

"Temos uma identidade, portanto é pegarmos no que nos trouxe até aqui e termos a coragem de continuar assim. Só com esta forma de encarar este desafio estaremos mais perto de conquistar os pontos, que é o que pretendemos, e assim consolidar a nossa posição na tabela", disse.

O Benfica-Vizela joga-se na sexta-feira, às 20h15, na Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.