Peter Bosz: "Merecemos vencer, mas nada está decidido"

Peter Bosz, treinador do Lyon, classifica como justa a vitória em casa do FC Porto por 1-0. Em declarações aos meios de comunicação franceses no Estádio do Dragão, o treinador não dá a eliminatória como resolvida.

"Mostrámos que tínhamos uma equipa muito boa e com bons jogadores. Merecemos ganhar. Vi um Lyon muito bom, que fez coisas em conjunto. Temos uma vantagem, mas estamos apenas a meio caminho. Nada está decidido. Teremos de jogar a segunda mão com a mesma energia, intensidade e mentalidade", começou por dizer.

O técnico holandês, que já tinha vencido em casa do Porto como treinador do Leverkusen, elogia Paquetá, que marcou o golo da vitória.

"O Paquetá foi extraordinário, mostrou todas as suas qualidades. Foi muito forte. Só errou, quando quis fazer um lance como o Zidane. O resto foi incrível. Que jogo", atira.