Pedrinho renova contrato com o Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou a renovação de contrato com o médio português Pedrinho por mais três temporadas.

O médio de 29 anos estava em final de contrato com o clube de Barcelos e fica agora ligado até ao final da época 2024/25.

Pedrinho é uma das figuras do Gil Vicente, que caminha para uma inédita qualificação europeia, no quinto posto. O médio soma um golo e nove assistências em 28 jogos disputados.

"É um privilégio, sempre disse que fui muito bem recebido aqui e não tinha razões para dizer que não. Tenho uma boa ligação com o Gil Vicente, foi um passo normal", justificou, aos meios do clube.

O antigo jogador de Freamunde, Paços de Ferreira e Riga FC assume que vive "de longe, o melhor momento como profissional. Estou extremamente feliz em campo".

O Gil Vicente, treinado por Ricardo Soares, está no quinto lugar do campeonato, com 42 pontos, apenas a quatro do Sporting de Braga, e com nove de vantagem para o sexto, o Vitória de Guimarães.