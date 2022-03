Novo presidente do Vitória toma posse na quinta-feira

António Miguel Cardoso vai tomar posse como presidente do Vitória de Guimarães na quinta-feira.

O novo presidente, que bateu Pinto Lisboa, no passado sábado, será oficializado, juntamente com os restantes órgãos sociais, numa cerimónia marcada para as 21h30, no Teatro Jordão, em Guimarães.

António Miguel Cardoso conseguiu quase 63% dos votos nas eleições para o triénio 2022-2025, batendo nas o presidente cessante, Miguel Pinto Lisboa, que conseguiu quase 19%, e Alex Costa, com 17,5%.