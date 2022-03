No dia em que fechou a renovação de contrato com o Gil Vicente, Pedrinho é eleito pela Liga de Clubes o melhor médio da I Liga no mês de fevereiro.

O jogador de 29 anos fez três assistências nos cinco jogos disputados pelo Gil Vicente neste mês.

Pedrinho conquistou um total de 39% dos votos, superando, desta maneira, a concorrência de Vitinha, do FC Porto, com 21%, e ainda de João Carlos Teixeira, do Famalicão, com 12%.