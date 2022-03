Covid-19. Treinador do Casa Pia volta a ser internado, mas apresenta melhorias

O Casa Pia informou, esta quarta-feira, que Filipe Martins voltou a ser internado devido a sequelas da Covid-19, mas apresenta melhorias.

Esta é uma situação que se arrasta desde 17 de fevereiro, quando o treinador fio pela vez internado para realizar exames médicos e permaneceu no hospital até ao dia 25, data em que teve alta.

Em comunicado, o Casa Pia explica que "foram necessários exames e tratamentos complementares", o que levou Filipe Martins a ter nova entrada hospitalar no dia 28 de fevereiro, onde permanece desde então.

"O departamento clínico junto com a equipa médica do técnico tem acompanhado e prestado diariamente todo o apoio. Mais informamos que o seu estado de saúde vem apresentando melhorias", pode ler-se.

O Casa Pia lidera a II Liga, com 52 pontos, mais quatro do que o Rio Ave, segundo classificado, e mais cinco do que o Benfica B, terceiro.

Os gansos venceram, em casa, o Mafra, por 3-0, na terça-feira, e aproveitaram os deslizes dos adversários à subida ao escalão principal.