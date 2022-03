Casa Pia vence e reforça liderança isolada da II Liga

O Casa Pia é cada vez mais líder da II Liga e aproveitou os deslizes dos restantes candidatos à subida de divisão.

A equipa de Filipe Martins venceu, em casa, o Mafra, por 3-1, e resolveu a partida na primeira parte. Antoine abriu o marcador, aos 2 minutos de jogo, por Antoine, antes de Pedro Lucas empatar a partida, aos 23.

Saviour Godwin, um dos melhores marcadores da equipa, resolveu o jogo com um "bis" aos 32 e 44 minutos de jogo.

Desportivo de Chaves e Feirense perderam nesta jornada e o Casa Pia consegue aumentar a vantagem na corrida pela subida, que lidera com 52 pontos, mais quatro do que Rio Ave, e mais oito do que Chaves e Feirense.

O Mafra continua no meio da tabela, no 9º posto, com 33 pontos somados.