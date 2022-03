Rio Ave vence em casa do Vilafranquense e sobe ao segundo lugar

O Rio Ave foi até casa do Vilafranquense vencer por 2-1, com uma reviravolta nos minutos finais da partida, resultado que permite à equipa de Vila do Conde subir ao segundo lugar da II Liga.

Os golos surgiram todos na segunda parte. Nenê abriu o marcador para a equipa da casa, aos 55 minutos de jogo.

O avançado emprestado pelo Sporting, Pedro Mendes, foi o herói da partida, ao marcar o "bis" da reviravolta, aos 83 e 91 minutos de jogo.

Apesar do susto, o Rio Ave aproveita as derrotas de Chaves, Feirense e Benfica B para subir ao segundo lugar e distanciar-se na luta pela subida.

O Casa Pia lidera o campeonato com 49 pontos e menos um jogo disputado, seguido do Rio Ave, com 48. O Benfica B é terceiro, com 47 pontos, enquanto que Chaves e Feirense somam 44 pontos.