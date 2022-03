I Liga portuguesa é a que mais tempo perde com faltas na Europa

Portugal tem o campeonato que mais tempo perde, em média, com faltas, na Europa, de acordo com um relatório do Observatório do Futebol.

Num estudo levado a cabo desde o início de 2021 e até 24 de fevereiro do presente ano (não incluiu, portanto, as jornadas 24 e 25 da I Liga), Portugal surge no topo da lista das 33 Ligas europeias analisadas, com uma média de 16:06 minutos perdidos por jogo com faltas, mais três minutos e dois segundos do que a média europeia (13:04).

Das principais Ligas europeias (a espanhola e a italiana não entram nas contas), a francesa é a que mais tempo gasta com faltas (12:18), seguida da alemã (11:49) e da inglesa (11:28).

Portugal é, ainda, a terceira Liga europeia com mais faltas por jogo, uma média de 30,7. A Bundesliga tem 22,9 faltas por jogo, o mesmo número da Ligue 1, contra as 20,4 da Premier League.

Por outro lado, tanto em Inglaterra (33,8 segundos) como em França (32,3) se gasta mais tempo por falta do que em Portugal (32,1). Na Alemanha, gasta-se 30,1 segundos por falta.

A nível mundial, as Ligas mexicana e colombiana são as que mais tempo perdem com faltas por jogo: 16:27 e 16:07 minutos, respetivamente. Em terceiro, está Portugal.