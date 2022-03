Paulo Sérgio: "Não considero o resultado justo"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, não considera a derrota justa frente ao Benfica e fala em golo mal validado das águias.

"Não considero o resultado justo. Acho curioso, depois de ver as imagens, como é que aquele lance não é precedido de falta. O Willyan é carregado de ombro, nas costas, quando interceta a bola. Se o Gonçalo Ramos não o tivesse carregado, ele não tinha mandado a bola para o Taarabt. É uma clara carga nas costas no Willyan, é falta, mas nem árbitro, nem VAR, ninguém viu. Eles podem ver o que quiserem. A mim, não me mudam a opinião", disse.

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, considera que não há motivo para ser assinalada falta no golo do Benfica.

O técnico dos algarvios diza que o Benfica "estava com muitas dificuldades em fazer a sua obrigação, o meu guarda-redes não faz uma defesa o jogo todo. Tínhamos vantagem no marcador, o intervalo a aproximar-se e é desapontante não somar pontos após uma semana de trabalho por detalhes destes".

Paulo Sérgio diz que o Portimonense acabou o jogo por cima e acusa até o Benfica de antijogo.

"A equipa acabou o jogo em cima. Há tanta conversa com o queimar tempo com os pequenos, mas, se virem com atenção, o Benfica também fez bastantes paragens no jogo. Nos últimos cinco minutos, o jogo acabou aos 4.50m e não se jogaram sequer dois", termina.