Nota 3 para Fábio Veríssimo. "Não foi brilhante, mas não influenciou o resultado"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Fábio Veríssimo pela arbitragem na vitória do Benfica no Algarve, em casa do Portimonense.

O especialista da Renascença de arbitragem diz que o árbitro "não se conseguiu impor como autoridade máxima". "Não foi uma arbitragem brilhante, mas não teve influência no resultado. Nota 3", justifica.

No primeiro golo do Benfica, o Portimonense reclama uma falta, mas "não se percebe qualquer infração. Willyan e Gonçalo Ramos saltam numa disputa normal de bola".

O Portimonense reclamou fora de jogo no golo de Gonçalo Ramos, o segundo do Benfica, mas "tudo é legal, ninguém está em posição irregular".

As águias reclamaram ainda um vermelho para Lucas Possignolo, mas Paulo Pereira concorda com a decisão do árbitro. "O Willyan está exatamente em cima do lance, é falta apenas para amarelo".