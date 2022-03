Boavista volta a travar o Sporting de Braga

Boavista e Sporting de Braga empataram a um golo, no Estádio do Bessa, para a 25ª rodada da I Liga.

Os minhotos marcaram primeiro, por Ricardo Horta, aos 37 minutos de jogo, através de uma grande penalidade, causada por uma mão na bola de Jackson Porozo.

A equipa de Petit viria a marcar já no segundo tempo, por Yusupha, aos 53 minutos, concluíndo uma boa jogada coletiva do Boavista. A assistência foi de Gustavo Sauer.

Em três jogos esta época, o Braga não conseguiu bater o Boavista. Os dois jogos do campeonato terminaram empatados (1-1 no Bessa e 2-2 na Pedreira) e os minhotos foram goleados no Bessa, por 5-1, em jogo para a Taça da Liga.

O resultado não serve a nenhuma das equipas na tabela classificativa. O Braga falha aproximação ao Benfica, que ainda não jogou, e não aproveita o empate do Gil Vicente, quinto classificado. Os minhotos estão no quarto posto, com 46 pontos.

Já o Boavista iguala o Santa Clara, no 12º posto com 26 pontos, mas pode ser ultrapassado pelos açorianos ou pelo Vizela nesta jornada, que se defrontam.