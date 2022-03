Armando Evangelista. “Saio satisfeito porque são equipas que lutam por objetivos distintos”

O treinador do Arouca elogia a primeira parte da sua equipa e lamenta as precipitações no segundo tempo.

"As coisas correram na primeira parte em conformidade com o que era nossa intenção, as situações que aconteceram têm a ver mais com precipitação nossa. Tínhamos de ter mais segurança na saída. Tivemos uma oportunidade numa bola parada e fomos incomodando. Chegar ao intervalo com um nulo era importante. Sabíamos que o Slimani tinha uma marcação individual e a verdade é que não fomos capazes de travar isso”, disse Armando Evangelista.

O técnico arouquense considera que “perder por 1, 2 ou 3 em Alvalade não nos dizia grande coisa. Era importante ir à procura de levar qualquer coisa. Com a velocidade que o Sporting tem no último terço sofremos mais. Saio satisfeito porque são equipas que lutam por objetivos distintos”.

“Procurámos pontuar em Alvalade, saímos com a cabeça levantada", acrescentou, em declarações à Sporttv.

O Sporting venceu o Arouca por 2-0, com bis de Slimani.