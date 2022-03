Portimonense não quer ser "treino de ataque" para o Benfica

"Não treino jogadores para ficarem só a correr atrás da bola. Temos de encontrar uma estratégia que nos permita pôr o Benfica em sentido, para que não seja um treino de ataque de uma equipa e de defesa da outra. Temos a baliza do Benfica nos olhos", vincou o técnico dos algarvios.

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, quer apresentar um verdadeiro desafio ao Benfica e tentar conquistar pontos, na receção ao terceiro classificado, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

Nélson Veríssimo sublinha palavras do presidente R(...)

Diferenças entre Benficas



As diferenças entre o Benfica da primeira volta, orientado por Jorge Jesus, que o Portimonense derrotou na Luz, e o da segunda volta, sob o comando de Nélson Veríssimo são "notórias" a nível tático:

"O Benfica jogava com três centrais e um tridente solto na frente, agora joga com dois centrais e dois avançados. São diferenças grandes. Se é mais fraco ou mais forte, cada jogo tem uma história nova."

Paulo Sérgio não poderá contar com Lazaar e Ricardo Matos, lesionados, frente ao Benfica. Contudo, o treinador assegurou que "o Portimonense está sempre na máxima força, independentemente de quem jogue".

Portimonense e Benfica defrontam-se no sábado, a partir das 18h00, no Estádio Municipal de Portimão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.