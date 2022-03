Paulo Meneses: "Última derrota do Porto foi em Paços, espero que a próxima também"

Paulo Meneses, presidente do Paços de Ferreira, acredita que vai conseguir travar o FC Porto mais uma vez na Mata Real.

O Paços foi o último clube a conseguir vencer o Porto no campeonato, na jornada 6 da temporada passada, a 30 de outubro. Desde então, são 52 jogos consecutivos no campeonato sem que o Porto prove o sabor da derrota. O presidente dos pacenses espera voltar a travão a equipa de Sérgio Conceição.

"Espero que este jogo venha a revelar a capacidade do Paços de Ferreira em manter esta tendência positiva de resultados, que tenhamos essa capacidade, mas isso só se demonstra com muita entrega no campo. Porque, poder ganhar a uma equipa como a do FC Porto só com muita entrega e estar num dia bom. Mas acreditar, porque acho que a equipa tem vindo a demonstrar essa qualidade", afirma o líder dos castores a Bola Branca.

O presidente do emblema pacense dá conta ainda da satisfação pela aprovação da bancada amovível, num "regresso à normalidade" e agora certificada. Paulo Meneses fala de "um valor acrescido, por ter uma receita superior", mas mais relevante é garantir "segurança e condições para quem vai estar a assistir ao jogo".

Eustáquio vai convencer Conceição

O Paços venceu esse jogo por 3-2 com golos de Dor Jan, Bruno Costa e Stephen Eustáquio, sendo que os últimos dois representam, neste momento, os portistas.

Eustáquio foi emprestado ao Porto em janeiro, num empréstimo com opção de compra, mas o internacional canadiano soma apenas 53 minutos.

O médio não pode jogar contra o Paços, por imposição regulamentar, mas Paulo Meneses lembra que além da adaptação a uma nova realidade, há ainda "a qualidade individual de um plantel" como o dos portistas, que "cria dificuldades acrescidas". O líder dos castores explica que Eustáquio chegou à pouco tempo ao Dragão, mas vai vingar.



"Ele acrescenta valor e vai demonstrá-lo em breve. Vai conseguir", diz o presidente do Paços.

Paços de Ferreira-FC Porto, este domingo, às 18h00 na Mata Real. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.