Braga no Bessa para retificar goleada da Taça da Liga

O Braga regressa este sábado ao Bessa, uma casa onde foi infeliz esta época, mas com vontade de retificar o resultado então obtido, em dezembro, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga.

O Boavista bateu os minhotos por 5-1 e apurou-se para as meias-finais da competição. Carlos Carvalhal diz que a sua equipa não parte para o jogo com qualquer sentimento de vingança, mas ressalva que espera uma "história completamente diferente".

"Tivemos um percalço no jogo da Taça da Liga, em que demos três golos ao adversário. Isso não se pode repetir", alerta. O treinador do Braga prevê um jogo complicado, "como acontece sempre no Bessa", e "intenso".

A equipa, sublinha, terá de estar "concentrada, ser ambiciosa e ter um espírito muito forte". O Braga não sofre há três jogos consecutivos e Carvalhal dá relevo ao desempenho defensivo. Em concreto, destaca o regresso de David Carmo, que "veio trazer estabilidade e, fundamentalmente, uma construção a partir de trás, que se tornou mais difícil desde a lesão do Sequeira".

Além de Sequeira, o Braga não conta com Lucas Mineiro e Roger para a deslocação ao Bessa. Paulo Oliveira está de regresso às opções de Carvalhal. Os minhotos ocupam a 4.ª posição na tabela classificativa. Defrontam o Boavista, 13.º colocado, cinco pontos acima da zona de descida.

O jogo, a contar para a jornada 25 do campeonato, está agendado para sábado às 15h30.