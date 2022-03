Arouca quer aproveitar "fator emocional" para prolongar mau momento do Sporting

Armando Evangelista, treinador do Arouca, quer tentar aproveitar o "fator emocional" para conseguir um bom resultado em Alvalade, casa do Sporting. Em conferência de imprensa, o técnico diz que estado anímico dos leões "é uma incógnita".

"Sabemos o que temos pela frente, as dificuldades que vamos encontrar, o potencial do Sporting. Estamos cientes disso. Os últimos resultados mostram uma incógnita se vai fucionar como motivação acrescida para mostrarem o real valor, ou se vai ser um fator menos positivo que os possa inibir. Acredito que vamos ter um Sporting a dar uma imagem diferente", começa por dizer.

A equipa de Rúben Amorim tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, frente ao Estoril, tendo empatado com Porto e Marítimo, para o campeonato, e perdido frente ao Manchester City e Porto, para a Taça, no último jogo.

"Reconheço que o Sporting é, dentro desta forma de jogar, das equipas com os comportamentos mais vincados e mais difíceis de contrariar. Temos as nossas armas, o futebol não é matemática. O fator emocional pode alterar o que é um resultado final. Se 2+2 são 4, o Sporting estando num topo da tabela e nós no outro, não significa que eles vão vencer. Há uma percentagem de possibilidade que podemos fazer um bom resultado", perspetiva.

O Arouca está fora da zona de descida, no 15º lugar, com 22 pontos. O objetivo é lutar para segurar a posição.

"Sabíamos da importância que é somar pontos. Não vamos sair de Arouca já derrotados. Se nem sempre a nossa qualidade se traduz em pontos, estamos satisfeitos com o que temos produzido. O Arouca passou mais jornadas fora da linha de água do que dentro. É importante defender esta posição, temos de lutar. Este jogo faz parte de mais uma luta para manter a nossa posição. Se não for possível melhorar, manter", termina.

O Sporting-Arouca joga-se neste sábado, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.