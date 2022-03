António Nobre nomeado para o Sporting-Arouca, João Pinheiro no Paços-Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou António Nobre para o Sporting-Arouca e João Pinheiro para o Paços de Ferreira-FC Porto.

O Portimonense-Benfica terá arbitragem de Fábio Veríssimo, com pontapé de sa´dia marcado para sábado, às 18h00. Pedro Martins e Gonçalo Freire são os assistentes e Tiago Martins é o VAR nomeado.

Mais tarde no sábado, às 20h30, António Nobre vai apitar o Sporting-Arouca, com Hugo Ribeiro e Nélson Pereira como assistentes. Na Cidade do Futebol, Fábio Melo será o videoárbitro.

No domingo, o líder do campeonato, FC Porto, joga em casa do Paços de Ferreira com arbitragem de João Pinheiro, assistido por Tiago Costa e Luciano Maia. Bruno Esteves será o videoárbitro.

Nos restantes jogos, André Narciso apita o Gil Vicente-Estoril, Manuel Oliveira o Boavista-Braga, Nuno Almeida estará no Moreirense-Marítimo, Luís Godinho estará no Vitória-Famalicão, Artur Soares Dias apita o Santa Clara-Vizela e a jornada encerra na segunda-feira com o Tondela-Belenenses SAD, apitado por Miguel Nogueira.