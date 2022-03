“STOP THE WAR”. Liga Portugal solidária com Ucrânia

A Liga Portugal avança com campanha de apelo à paz na Ucrânia. Vão decorrer várias ações durante a próxima jornada do futebol profissional.

“O mundo não pode ficar indiferente ao que está a acontecer na Ucrânia e a Liga Portugal, ao desejar que esta guerra tenha o seu fim e colocando-se como sempre do lado da paz”, escreve a Liga.

Por isso, “as ações previstas para a Jornada 25 na campanha ‘STOP THE WAR’” são as seguintes:

As equipas vão juntar-se numa foto com a mensagem “STOP THE WAR”

A imagem da campanha estará visível nos locais onde se realizam as flash interviews.

A campanha estende-se a todos os formatos e suportes digitais da Liga e serão partilhados com “todas as Sociedades Desportivas para que possam também ser utilizadas nos vossos formatos digitais e ecrãs gigantes”.