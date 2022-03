José Pereira desvaloriza momento tenso entre Rúben Amorim e Sérgio Conceição

O presidente da Associação Nacional de Treinadores reconhece que não foi exemplar a atitude de Rúben Amorim e Sérgio Conceição, no final do Sporting - FC Porto, mas são coisas que acontecem.

Em Bola Branca, José Pereira desvaloriza o episódio protagonizado pelos dois treinadores. Nos últimos minutos do jogo, Amorim exaltou-se e os dois técnicos trocaram algumas bocas, mas, após o apito final, o técnico dos leões dirigiu-se a Sérgio Conceição e os dois ficaram cara-a-cara.

O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol lembra que os treinadores também têm o direito de extravasar as emoções e garante que no final do próximo embate são homens para sair abraçados do campo.

"O desporto também é isto, também tem atitudes a quente que não representam o caracter das pessoas que tomam essas atitudes. Mas há uma ou outra vez em que extravasamos aquilo que nos vai na alma, e podemos não ser tão corretos, mas nem é o caso. A discussão que eles tiveram, todas as pessoas às vezes têm, não é um exemplo mas são coisas que acontecem até na nossa vida particular. O encontro entre os dois treinadores, já foi de abraços, desta vez não foi assim, mas para a próxima já será outra vez", deseja José Pereira.

O cara-a-cara entre Ruben Amorim e Sérgio Conceição não teve consequência no relvado e nas conferências de imprensa. O presidente da Associação Nacional de Treinadores fala de dois técnicos responsáveis que resolveram rapidamente a animosidade.

"Não era preciso ninguém para que aquilo não passasse para além do que aconteceu. São duas pessoas responsáveis, duas pessoas que se conhecem, e são duas pessoas que vivem e que viveram o jogo. E quando o resultado está em discussão até ao final, há sempre uma maior efervescência, com mais nervos mas que não hora H tudo passa e já não aconteceu nada", conclui.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu, em Alvalade, por 2-1 e parte em vantagem para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.