FPF recebe prémio Ética no Desporto 2021 por apoio a doentes com Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi distinguida com o prémio Ética no Desporto 2021, pelo apoio de retaguarda prestado a doentes com Covid-19, conforme anunciou, esta quinta-feira, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

De acordo com i IPDJ, responsável pela atribuição do prémio, na base da decisão esteve a “disponibilidade de uma estrutura de apoio de retaguarda a doentes Covid-19 na Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, manifestando, desta forma, uma solidariedade e ajuda exemplares numa fase muito difícil para os portugueses”.

“Durante 38 dias, acolheram 50 doentes, com uma média de idades de 80 anos, tendo o mais novo 44 e o mais velho 98. Da meia centena, 25 vieram de contexto doméstico, 12 de hospitais, cinco de instituições sociais e oito de outras proveniências”, refere o IPDJ em comunicado.

O organismo lembra, também, os serviços prestados nas áreas da prestação dos serviços de alimentação e limpeza.

De acordo com o IPDJ, “o ‘staff’ da FPF envolvido dedicou 11 horas/dia e sete dias por semana a esta iniciativa, num gasto global desta iniciativa na ordem dos 17 mil euros”.

O galardão, atribuído através do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), será entregue, esta quinta-feira, na Gala da Confederação do Desporto de Portugal, que decorrerá no Estoril.