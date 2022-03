Depois do empate com o FC Porto, Gil Vicente "leva a coisa com naturalidade"

Depois de conquistar o primeiro empate da sua história na casa do FC Porto, o Gil Vicente, garante Ricardo Soares, "não canta de galo". A equipa jogou com menos um, desde o terceiro minuto, frente ao líder do campeonato nacional, saiu do Dragão com um ponto, mas "leva a coisa com naturalidade".

"Não falámos sequer sobre isso. A nossa base de trabalho é sempre melhorar a equipa. Os jogadores têm feito um trabalho bom e o nosso foco é sempre o próximo jogo. Sentimos que há margem de crescimento", diz o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Estoril, a contar para a jornada 25.

O Gil está a fazer uma época histórica, ocupa o 5.º lugar, de acesso à Conference League, já bateu a marca de pontos da época passada e já atingiu o objetivo definido da manutenção. Ricardo Soares reforça que a única coisa que tem de assumir é que, neste momento, a meta é "fazer o melhor possível".

Sem ligar a recordes, o treinador repete que pretende fazer o melhor possível. E o melhor possível, em 10 jogos, pode passar por bater a melhor pontuação de sempre do clube - 53 pontos há 22 anos.

"É uma marca enorme, não é por acaso que é a melhor classificação da história do clube. É uma marca de referência, com 22 anos. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é demonstrar capacidade nos jogos e fazer o melhor possível. É possível? Sim. Temos 10 jgoos e há muitos pontos em disputa e lutaremos até à exaustão em cada jogo para vencer, mas não pelo recorde. Não ando aqui por causa de recordes. para mim é um orgulho ver o Gil Vicente a crescer porque era um dos meus objetivos individuais", informa.