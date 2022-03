Braga oferece apoio e emprego a refugiados da Ucrânia

O Sporting de Braga prestou-se, esta quinta-feira, a dar apoio e emprego aos refugiados da guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia.

Em comunicado no site oficial, o Braga assinala que "não poderia, de maneira nenhuma, ficar arredado" do conflito entre Rússia e Ucrânia e que, tendo presente o seu "papel enquanto dínamo de responsabilidade social", pretende estar "do lado certo da história". Por isso, propõe-se a "prestar auxílio a todos aqueles que fogem da barbárie da guerra".

"O SC Braga mostra-se amplamente disponível para receber refugiados oriundos da Ucrânia, integrando-os na sociedade portuguesa e bracarense e garantindo-lhes emprego nas mais variadas áreas do clube, tudo isto ao abrigo do mecanismo simplificado para a obtenção de proteção temporária por parte de refugiados ucranianos", lê-se.