Boavista coleciona bens para doar ao povo ucraniano

O Boavista vai recolher bens essenciais, para ajudar ao povo da Ucrânia, invadida pela Rússia na semana passada, no dia da receção ao Sporting de Braga, a contar para a 24.ª jornada do campeonato, no sábado.

No site oficial, o clube refere que "estão todos convidados a doar bens" nesta iniciativa. Quem quiser ajudar só terá de colocar, entre as 9h00 e as 15h30 de sábado, um ou mais dos bens listados no Cubo Solidário, que estará situado na Praça da Pantera, em frente ao Estádio do Bessa. O plantel do futebol masculino já doou bens para ajudar os ucranianos.

O Boavista também oferece a possibilidade de doação de bens na secção de relações públicas do Bessa, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00, assim como na Junta de Freguesia de Lordelo e Massarelos, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

O clube axadrezado salienta que esta iniciativa de solidariedade "tem como missão ajudar a população da Ucrânia que está atualmente a passar por dificuldades" provocadas pela investida militar da Rússia.

"Qualquer doação será fundamental para apoiar tanto os soldados, como os civis que têm vindo a sofrer com o flagelo da guerra. A vossa ajuda pode fazer a diferença na Ucrânia", pode ler-se no site do Boavista.

Lista de bens solicitados:



Roupa e Calçado:



Roupas quentes de mulher, homem, criança e bebé;

Calçado de todos os tamanhos.

Produtos de higiene pessoal:

Escova e pasta dos dentes;

Sabonetes;

Champôs;

Desodorizantes;

Toalhitas;

Máscaras;

Álcool gel;

Fraldas de bebé;

Lenços de papel;

Papel higiénico;

Pensos higiénicos e tampões.

Alimentos e bebidas: