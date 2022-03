Adeptos do Mafra viajam para Tondela com "confiança a 100%"

Confiança no apuramento para a final da Taça de Portugal não falta entre a comitiva do Mafra, que esta quinta-feira disputa a primeira mão das meias-finais diante do Tondela, no Estádio João Cardoso.

Em declarações a Bola Branca, Paulo Fernandes, um dos dinamizadores da caravana que levará várias centenas de adeptos do Mafra, oitavo classificado da II Liga, ao reduto do Tondela, 16.º colocado do principal escalão, assume que o otimismo para a eliminatória está no máximo.

"Confiança a 100%. O Mafra já conseguiu eliminar duas equipas da I Liga e, como se costuma dizer na gíria, 'não há duas sem três'. O otimismo é 100%. Ainda por cima, sendo a duas mãos, há sempre mais uma hipótese de, se alguma coisa não correr bem na primeira mão, ser alterada na segunda. Mas o otimismo é 100%", salienta o adepto do Mafra.

Preparar a viagem para o Jamor

O Mafra já tombou os primodivisionários Moreirense e Portimonense. Para Tondela, seguem três autocarros com cerca de 170 adeptos a bordo. Os restantes, mais 300 a 400, viajam em viaturas particulares, naquele que pode ser um ensaio para a deslocação de 22 de maio até ao Jamor:

"Poderá ser. Ainda há muitos minutos para se jogar, mas já há muita gente de Mafra e do concelho em si a pensar em ir ao Jamor ver a final. Será um feito inédito se o Mafra [chegar à final] e esta região merecia que isso acontecesse, porque o futebol, de facto, é a paixão do povo."



Paulo Fernandes dinamizou a deslocação dos adeptos do Mafra. No entanto, não vai só por lazer: esta quinta-feira, tem trabalho em Tondela, pois vai fazer o relato do encontro para a Rádio Concelho de Mafra.



Se o Mafra marcar um golo, já sabe como vai gritá-lo. "Como todos os golos, com grande emoção", assume o adepto e jornalista.