Tondela e a “oportunidade única” de chegar à final da Taça de Portugal

Os jogadores do Tondela antecipam a meia-final da Taça de Portugal contra o Mafra. Atletas insistem que a prioridade é o campeonato, mas confirmam que chegar ao Jamor por ser “oportunidade única”.

João Pedro

"Estamos a viver estes dias com normalidade, embora saibamos que é uma oportunidade única para chegarmos a uma final. São dois jogos, mas a equipa está tranquila e a trabalhar normalmente, não mudamos as nossas rotinas. Tenho deixado uma mensagem de confiança no sentido de acreditarmos em nós próprios. Somos nós que temos de dar a volta a isto [fase menos boa no campeonato], se tivermos confiança no nosso trabalho, as coisas vão mudar mais cedo ou tarde. Este jogo da Taça pode deixar-nos com a moral em alta, mas sabemos que vamos defrontar um Mafra que eliminou o Portimonense com muito mérito. Não vai ser fácil".

Salvador Agra

"Até quinta-feira estávamos preocupados no grande objetivo do Tondela, que é a manutenção na 1ª Liga, daí não ter sido abordado pelos meus colegas sobre questões da Taça. No entanto, se houver essa abordagem, farei com que eles vejam a importância que uma meia-final tem. Toda a gente está ciente no trabalho que está a fazer e confiamos muito uns nos outros. Sabemos que, todos juntos, vamos ultrapassar este momento menos bom que estamos a viver. Isto faz parte do futebol, temos momentos bons e outros menos bons. No entanto, tenho a certeza que este plantel, que já deu provas que consegue passar maus momentos, não vai fugir à regra. Chegar à final seria um marco histórico, tanto na minha carreira como para os adeptos e estrutura do Tondela. Vamos fazer de tudo para lhes dar esta alegria”

Tiago Dantas

"As expectativas passam por vencer o jogo, é esse o nosso intuito em todas as partidas que disputamos. Queremos fazer um bom jogo e vencê-lo para depois pensarmos na segunda mão. O Mafra é uma equipa muito competente e vai criar-nos dificuldades, mas temos é de nos preocupar connosco e com a nossa maneira de jogar. Temos de preparar um jogo da melhor maneira para podermos sair vitoriosos. É a primeira vez que estou a jogar a Taça de Portugal e as coisas têm corrido muito bem. A equipa está muito bem e a Taça tem sido uma boa oportunidade para jogadores menos utiizados mostrarem o seu valor. Jamor? Nunca lá estive. Como benfiquista já pude assistir a muitas vitórias do Benfica, agora gostava que se repetisse no Tondela”

Pedro Trigueira

“Há os nervos normal de todos os jogos, sabemos que é uma partida importante e o nosso objetivo é ganhar. Temos uma equipa forte e competente pela frente, mas vamos dar o nosso máximo, tal como temos feito até agora. Os jogadores mais velhos tentam transmitir tranquilidade com responsabilidade. Nem sempre tem sido fácil, quando as coisas não correm bem há sempre desconfiança, mas confiamos uns nos outros. Uma vitória frente ao Mafra pode ser a chave para uma mudança. É isso que esperamos, embora saibamos que na Taça não se pode olhar para o escalões, vão defrontar-se duas equipas competentes”.

A partida entre Tondela e Mafra está marcada para quinta-feira, a partir das 20h15.