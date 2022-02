Sporting-Porto. Nomeação de Soares Dias é "prova de força" do Conselho de Arbitragem

O Conselho de Arbitragem nomeou Artur Soares Dias para apitar o jogo entre Sporting e FC Porto, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, como uma "prova de força" depois da confusão que aconteceu no último jogo entre as duas equipas.

O especialista e comentador de arbitragem da Renascença, Paulo Pereira, espera que Soares Dias, o "melhor ativo" do Conselho de Arbitragem, consiga fazer um bom trabalho.

"É uma prova de força a por o seu melhor ativo para dirigir o clássico, mas precisará da ajuda dos intervenientes para poder fazer uma boa arbitragem, que é o que todos esperamos", começa por dizer.

A nomeação de Soares Dias sublinha a preocupação do Conselho de Arbitragem para que não se repitam os incidentes do jogo para o campeonato.

"Reflete a preocupação do Conselho de Arbitragem com este jogo. No último Porto-Sporting aconteceram coisas menos agradáveis e que não prestigiaram o futebol português. Mesmo sendo a Taça de Portugal, a duas mãos, o Conselho de Arbitragem optou por um árbitro que é o mais conceituado a nível internacional em Portugal", explica.