Liga divulga horários das jornadas 26 e 27

Foram divulgados, esta segunda-feira, os horários referentes aos jogos das jornadas 26 e 27 da I Liga.

No que diz respeito à jornada 26, o Benfica é o primeiro a entrar em campo, na sexta-feira, dia 11, às 20h15, na receção ao Vizela. O Porto joga apenas no domingo, no Dragão, frente ao Tondela, às 18h00, com o Moreirense-Sporting a fechar a jornada na segunda-feira, dia 14, às 20h15.

Na jornada 27, o Sporting é o primeiro "grande" a entrar em campo, no sábado, dia 19, no terreno do Vitória de Guimarães, às 20h30.

Porto e Benfica jogam apenas no domingo. As águias recebem o Estoril às 18h00, enquanto que o Porto vai até ao Estádio do Bessa, no dérbi da cidade, às 20h45.

Confira o calendário completo das referidas jornadas da Liga.



Jornada 26

Sexta-feira, 11 de março

SL Benfica – FC Vizela, 20H15

Sábado, 12 de março

Estoril Praia – Portimonense, 15H3

FC Famalicão – Santa Clara, 15H30

FC Arouca – Sporting CP, 18H00

Belenenses SAD – Boavista FC, 20H30

Domingo, 13 de março

Marítimo M. – Vitória SC, 15H30

FC Porto – CD Tondela, 18H00

SC Braga – Gil Vicente FC, 20H30

Segunda-feira, 14 de março

Moreirense FC – Sporting CP, 20H15

Jornada 27

Sexta-feira, 18 de março

FC Vizela – FC Famalicão, 20H15

Sábado, 19 de março

CD Tondela – FC Arouca, 15H30

Santa Clara – Belenenses SAD, 18H00

Vitória SC – Sporting CP, 20H30

Domingo, 20 de março

Gil Vicente FC – Marítimo M., 15H30

FC P. Ferreira – Moreirense FC, 15H30

SL Benfica – Estoril Praia, 18H00

Portimonense – SC Braga, 20H00

Boavista FC – FC Porto, 20H45