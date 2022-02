O Feirense empatou em casa do Varzim, sem golos, e está fora dos lugares de subida à I Liga.

No encerramento da 24ª jornada do segundo escalão, as duas equipas anularam-se.

Com este resultado, o Feirense não aproveita o empate do Desportivo de Chaves e fica no quinto lugar da II Liga, a um ponto de um lugar de subida, ocupado pelo Rio Ave. O Casa Pia lidera o campeonato, com 49 pontos.

O Varzim continua em lugar de descida, no 17º lugar, com 16 pontos somados.