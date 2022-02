Braga empata e deixa fugir o Benfica no terceiro lugar

O Sporting de Braga empatou, sem golos, na receção ao Santa Clara, no encerramento da 24ª jornada da I Liga.

A grande oportunidade para desfazer o nulo foi aos 71 minutos de jogo, com duas bolas aos ferros. Vitinha e Yan Couto, na mesma jogada, remataram à trave.

Aos 78 minutos, os açorianos ficaram a jogar com apenas 10 unidades, depois do segundo cartão amarelo para Mansur. Aos 89, Morita também viu o segundo cartão amarelo e deixou o Santa Clara com nove jogadores nos 10 minutos de descontos. O Braga carregou, mas não chegou ao golo a vitória.

Depois de uma noite de glória frente ao Sheriff na Liga Europa, o Braga deixa escapar dois pontos e deixa fugir o Benfica no terceiro lugar. Os minhotos estão agora a nove pontos das águias.

Já o Santa Clara fica no meio da tabela, no 12º posto, com 26 pontos, os mesmos que o Famalicão. A equipa de Mário Silva está apenas a quatro pontos do sexto posto e com quatro de vantagem para o 15º lugar.

O jogo ficou ainda marcado por uma ação de solidariedade com a guerra na Ucrânia. Os jogadores das duas equipas entraram em campo acompanhadas de 23 crianças ucranianas, todas atletas do Braga nas diferentes modalidades.