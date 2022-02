Braga e Santa Clara entram em campo com 23 crianças ucranianas

O Sporting de Braga e Santa Clara entraram em campo acompanhadas de 23 crianças ucranianas, no momento solidário dos dois clubes no âmbito d a invasão russa.

As 23 crianças ucranianas integram as diferentes modalidades do clube minhoto. As crianças e os jogadores entraram ainda com uma enorme bandeira ucraniana e todos com uma camisola onde se pode ler: "Deem uma chance à paz".

Em causa está a invasão da Ucrânia, por forças militares russas, e que tem levado a fortes sanções também no desporto. Hoje, a FIFA e a UEFA removeram a Rússia do Mundial 2022.