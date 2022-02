Académico de Viseu vence em Coimbra e afunda a Académica

O Académico de Viseu foi até Coimbra bater a Académica, por 2-1, e afastar-se dos lugares de descida na II Liga.

O avançado austríaco Daniel Nussbaumer marcou o primeiro para os viseenses, aos 33 minutos de jogo.

João Carlos, o melhor marcador da Académica, respondeu aos 74 minutos com o golo do empate, mas Ricardo Machado deu a vitória ao Académico, aos 83 minutos de jogo.

Num duelo entre aflitos, o Académico de Viseu ganha fôlego na luta pela manutenção, subindo ao 14º lugar, com 27 pontos. A Académica está em último, com 14, a cinco do lugar de "play-off" e a 12 pontos de um lugar de manutenção direta.