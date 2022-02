Rio Ave derrota FC Porto B

O Rio Ave venceu o FC Porto B, por 1-0, em partida da jornada 24 da II Liga.

O único golo dos vilacondenses foi apontado por Zé Manuel, aos 55 minutos.

Com este triunfo, o Rio Ave sobe aos 45 pontos e alcança a terceira posição no campeonato, à espera do resultado que o Feirense faça na segunda-feira.

Já o FC Porto B, que leva terceiro jogo consecutivo sem ganhar, mantém os 32 pontos e é oitavo classificado.

Destaque para Rúben Semedo, que voltou a ser titular na equipa B dos dragões.