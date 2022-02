Ricardo Soares. “Jogadores foram inexcedíveis”

O treinador do Gil Vicente reconhece que a expulsão “no começo do jogo, jogando contra aquela que tem sido, para mim, a melhor equipa do campeonato, agressiva no bom sentido, pressionante, bem trabalhada ofensivamente, dificultou-nos muito ter menos um jogador”.

“Mas os meus jogadores foram inexcedíveis, não há palavras para explicar o orgulho que tenho neles. Não perderam a compostura, a organização. Sabíamos que precisávamos de muita organização, mas também não podíamos remeter-nos a defender durante 90 minutos. Foi isso que fizemos, com qualidade a espaços”, disse Ricardo Soares.

O técnico gilista resume: “Penso que o resultado [1-1] é justo”.

Soares deixa elogios aos seus jogadores: “Tenho vindo a dizer que somos uma verdadeira família: capacidade de trabalho, ambição de quererem ser melhores. Obrigam-me a nunca estar descansado, a ir ao encontro deles, para tentar potenciar ao máximo a capacidade individual, para coletivamente fazermos o que vimos hoje”.

A equipa de Barcelos está em quinto lugar no campeonato e Ricardo Soares lembra: “Passou mais uma jornada e ganhámos mais um ponto aos adversários de trás, mas importante foi a soma do ponto”.

A finalizar, o técnico considera que o Gil Vicente “ainda com margem para crescer”.

FC Porto e Gil Vicente empataram 1-1 no Dragão.