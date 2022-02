Portimonense empata em Vizela e falha subida ao sexto lugar

O Vizela empatou na receção ao Portimonense, este domingo, a um golo, em jogo da 24ª jornada da I Liga portuguesa.

Os algarvios abriram o marcador aos 17 minutos de jogo, por Willyan, de cabeça, resultante de um livre à esquerda cobrado por Lucas Fernandes.

O Vizela empatou também de bola parada, num canto aos 36 minutos. Schettine, de cabeça, a desviar para o golo do empate.

Com este resultado, o Portimonense continua no nono lugar da tabela, com 29 pontos, e falha a oportunidade de subir ao sexto lugar da tabela. A equipa de Paulo Sérgio vive um mau momento de forma e não vence desde 12 de dezembro. No total, são 11 jornadas seguidas em vencer.

Já o Vizela está no 13º posto, com 24 pontos, e segue numa série de quatro jogos sem vencer.

Veja o resumo da partida: