Pepa elogia jogadores após derrota. "Foi pena e ingrato"

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, elogia a atitude dos jogadores apesar da derrota por 3-0 em casa do Benfica. Depois de derrotas com Belenenses SAD e Arouca, Pepa elogia a resposta da sua equipa.

"Parabéns aos nossos jogadores, não é fácil depois de dois jogos muitos maus e vir aqui ter muita personalidade, ter mais oportunidade de golo. Parabéns ao Benfica pela eficácia. O que conta são os golos. Tinha dito que íamos jogar olhos nos olhos. Tentamos de tudo. Tivemos três chances na cara do golo. Fica o resultado, o 3-0, mas este é o caminho pela personalidade que tivemos", começa por dizer.

Em declarações à BTV, Pepa destaca que a equipa discutiu o jogo, mas lamenta não ter conseguido discutir o resultado.

"Voltamo-nos a encontrar como equipa, não ter medo de jogar. Foi pena e ingrato a forma como não conseguimos discutir o resultado", termina.