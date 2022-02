Nota 4 para André Narciso. "Bom trabalho num jogo fácil"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 à arbitragem de André Narciso no jogo entre Benfica e Vitória de Guimarães, que terminou com vitória encarnada por 3-0.

O ex-árbitro fala num "jogo fácil, em que André Narciso fez um bom trabalho e com poucos lapsos".

O penálti sobre Gonçalo Ramos é "legítimo" no entender de Paulo Pereira: "Houve alguma demora na decisão, mas Maga faz a rasteira sobre o Gonçalo Ramos".

O Benfica viu ainda um golo anulado por fora de jogo, que as imagens televisivas confirmam: "No golo anulado ao Benfica, Darwin está efetivamente em fora de jogo por 29 centímetros, também uma boa decisão do videoárbitro.