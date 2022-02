Nota 4 para Manuel Oliveira. “Muito boa arbitragem”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Manuel Oliveira, árbitro do Marítimo – Sporting.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Manuel Oliveira fez “uma muito boa arbitragem”. ”Sempre no controlo, muito boa gestão disciplinar e a roçar a perfeição na lei da vantagem”.

Na primeira parte, Paulinho fica a reclamar mão, mas o braço do adversário está colado ao corpo. Já Rossi merecia amarelo e o golo dos insulares é bem anulado porque Xadas está fora de jogo.

No segundo tempo, no remate de Porro, a bola não entrou totalmente. Perto do fim, num lance entre Matheus Costa e Coates, há “jogo perigo passivo” do uruguaio, mas “não há motivo para penálti”.

Dentro das quatro linhas, Marítimo e Sporting empataram 1-1.