FPF decreta minuto de silêncio solidária com a Ucrânia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifesta "total solidariedade" com o povo ucraniano no conflito com a Rússia e vai homenagear as vítimas da guerra com um minuto de silêncio antes dos jogos das suas competições.

"A Federação Portuguesa de Futebol presta homenagem às vítimas da guerra na Ucrânia e decreta o cumprimento de um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições. A FPF manifesta total solidariedade com o povo ucraniano e lamenta profundamente o seu sofrimento", informou o organismo, em curta nota.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos 198 mortos, incluindo civis, e mais de 1.100 feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 120 mil deslocados desde o primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), UE e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.