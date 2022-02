William: "Futebolistas do Vitória de Guimarães não estão ao nível do clube"

O Vitória sofreu duas derrotas nos dois últimos jogos - Arouca e Belenenses SAD - está no 6.º lugar, já com 10 pontos de atraso em relação ao Gil Vicente, 5.º classificado.

"Um grupo grande de futebolistas do Vitória não está ao nível do clube. A qualidade de jogo da equipa reflete-se na classificação. Em relação ao trabalho do treinador, a equipa parece-me bem servida. O treinador é bom, jovem e tem ideias positivas para a equipa", defende, em entrevista à Renascença .

Não é Pepa que William responsabiliza pela campanha irregular do Vitória de Guimarães, mas alguns jogadores, que considera "não estarem ao nível do clube". O antigo defesa do Vitória, que se fixou em Guimarães, conclui que essa falta de qualidade que identifica acaba por se refletir nos resultados.

Segue-se o Benfica no calendário e William, antigo jogador dos dois clubes, prevê uma partida delicada para o Vitória, que encontra os encarnados após um empate moralizador com o Ajax, na Liga dos Campeões.

"O Benfica está, agora, forte e moralizado. A qualidade de jogo apresentada na partida com o Ajax já não se via há algum tempo e as sensações são boas, o Estádio da Luz deverá estar cheio, de novo", refere sobre os lisboetas, que também têm tido uma época irregular.



Acresce ao momento desportivo do Vitória, o contexto pré-eleitoral que o clube está a viver, com uma disputa tensa e intensa entre os candidatos, o que também pode contribuir para alguma intranquilidade do plantel.

William espera por uma reação na Luz, até porque a equipa tem ido facilmente do "oito ao 80". "O Vitória está longe do que perspetivava e o Benfica, por seu lado, vem de um jogo expetacular frente ao Ajax e o impacto emocional será tremendo para os jogadores, no bom sentido", reforça, atribuindo favoritismo à equipa de Nélson Veríssimo.

O Benfica-Vitória de Guimarães, a contar para a jornada 24 da I Liga, está agendado para domingo, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.