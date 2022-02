Ricardo Soares quer impor respeito ao Porto no Dragão

"A responsabilidade é do Porto. A responsabilidade que nós temos é a responsabilidade de quem quer disputar o jogo. Queremos impor o nosso jogo. É um grande desafio para nós e em vários momentos vamos querer impor o nosso jogo. Se isso não acontecer será por mérito do Porto e não por estratégia nossa", afirma, em conferência de imprensa.

Ricardo Soares denuncia uma estratégia de coragem na casa do líder do campeonato, que até por essa condição, sublinha, "tem a responsabilidade total" no jogo.

O Gil Vicente vai entrar no Dragão com o objetivo de impor o seu jogo, sempre que possível, e sem a intenção de mudar a identidade que tem apresentado e que, para já, tem resultado a seu favor.

Ricardo Soares concorda com o dirigente e define que a próxima meta da equipa é "alcançar a melhor classificação possível". "Nós matematicamente ainda não temos a manutenção assegurada, mas 40 pontos são suficientes para a manutenção. A partir daqui temos de reformular objetivos. Já fizemos melhor do que na época passada. Temos de encarar cada jogo como uma final, promover o clube e o jogadores. Vamos tentar alcançar a melhor classificação possível", define.

No 5.º lugar da I Liga, com 40 pontos, ao cabo de 23 jornadas, o Gil Vicente já tem a permanência praticamente garantida. O momento é de reformulação de objetivos, como admitiu o presidente Francisco Dias.

O FC Porto vem de jogo a meio da semana em Itália , com a Lazio, para a Liga Europa, e não conta com Grujic e Uribe, que cumprem castigo. Apesar dessas limitações, Ricardo Soares não vê um adversário fragilizado. "É uma equipa que está habituada a uma grande densidade de jogos e tem plantel preparado para essa densidade de jogos", justifica.

Compromisso com o Gil Vicente

Eleito melhor treinador de janeiro da I Liga, Ricardo Soares viu o seu nome associado a interesse de clubes internacionais, nos últimos dias, nomeadamente, Santos, Corinthians, que entretanto contratou Vítor Pereira, e Besiktas.

Em resposta, o técnico diz estar "muito feliz no Gil Vicente". "Não perco tempo com as notícias. Estou muito feliz no Gil Vicente, quero fazer grande trabalho cá e penso que as coisas estão a ser bem feitas por parte de todos", avalia.

Depois de ter levado o Gil ao 11.º lugar na temporada passada, Ricardo Soares tem a equipa no 5.º posto esta época. No domingo, em jogo da jornada 24 do campeonato, defronta o FC Porto.

Ziga Frelih e Murilo, lesionados, não está disponíveis para a partida no Estádio do Dragão, marcada para as 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.