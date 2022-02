O D. Chaves e o Benfica B empataram 1-1 na partida que abre a jornada 24 da II Liga.

Henrique Pereira marcou o golo dos encarnados, aos 56 minutos.

No entanto, os flavienses empataram, por Luís Rocha, aos 59 minutos.

A partida teve oportunidades junto às duas balizas.

Com este empate, o Benfica B sobe, à condição, ao primeiro lugar, com 47 pontos, mais um do que o Casa Pia (que tem menos um jogo) e o D. Chaves (44).