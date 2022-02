Quem se senta no banco de suplentes já não terá de usar máscara

A Liga divulgou, esta quinta-feira, as novas regras sanitárias no contexto pandémico, com destaque para o facto de elementos que se sentam no banco de suplentes já não terem de utilizar máscara cirúrgica.

Também se destaca a possibilidade de regresso dos "escort kids", isto é, as crianças que entram em campo com as equipas. Além disso, os jogadores já poderão cumprimentar-se após o alinhamento inicial.

Todos os elementos que constem na ficha de jogo têm de apresentar o certificado digital da UE (esquema vacinal completo há sete dias, recuperados até 80 dias atrás), ou comprovativo de teste PCR nas 72 horas, ou antigénio negativo nas últimas 24 horas ou teste válido pelas autoridades de saúde.

No dia 1 de dezembro, a Liga tinha apertado as regras sanitárias, face ao aumento dos números da pandemia da Covid-19 em Portugal.