Morreu Silva Resende, ex-presidente da FPF

Morreu Antero da Silva Resende, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Tinha 96 anos.

Silva Resende liderou a FPF entre 1983 e 1989 e, durante oito anos, foi membro efetivo do Comité Executivo da UEFA.

Foi agraciado, a 26 de junho de 2004, pelo organismo europeu com as insígnias de Diamante da Ordem de Mérito, a sua mais alta distinção.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, já lamentou o desaparecimento do antigo dirigente do organismo.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento da morte de Silva Resende, antigo Presidente da FPF e membro efetivo do Comité Executivo da UEFA. Personalidade de índole discreta, mas extremamente generosa na sua dedicação ao futebol e desporto nacionais, deixou um legado de enorme prestígio e competência na gestão da FPF num período de grande mudança do futebol português."

O corpo de Antero da Silva Resende permanece na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. O funeral realiza-se na sexta-feira, às 13h30, no cemitério do Lumiar.



A FPF decretou um minuto de silêncio em todos os jogos das suas competições que deverá ser respeitado a partir de hoje nos encontros da Taça da Liga de futsal e durante as jornadas marcadas para este fim-de-semana.