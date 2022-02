Carvalhal. “Esta vitória deixa-me extasiado”

O treinador do Sp. Braga estava muito feliz com a passagem dos arsenalistas aos oitavos de final da Liga Europa.

“Foi uma vitória dos jogadores, do empenho, atitude, acreditar, da qualidade. Fizemos uma primeira parte de nível altíssimo, mas tivemos arte e engenho e fizemos algumas surpresas, em posições e também em momentos do jogo, com as quais eles não estavam a contar, nomeadamente com a saída a três e um jogador a juntar-se no ataque. Eles tiveram uma primeira parte de pesadelo, em que marcámos dois golos, mas podíamos ter feito quatro ou cinco. O treinador adversário esteve bem ao intervalo, meteu mais uma unidade a meio-campo, mas com isso libertava o Musrati e ainda tivemos uma ou duas oportunidades para marcar, só que não marcámos e tivemos que ir a penáltis. Foi dramático, mas era assim que tinha de ser, até à última pinga, com dramatismo. Estou, obviamente, muito satisfeito com a equipa”, referiu Carlos Carvalhal.

Questionado sobre o futuro na Liga Europa, o técnico arsenalista lembra que o plantel é muito jovem.

“Os jogadores demonstraram uma atitude competitiva fortíssima, tiveram uma reação extraordinária em Tondela, com um desgaste tremendo e atirarmo-nos como nos atirámos nesse jogo, deixa-me extremamente satisfeito. Quanta mais experiência os jovens ganharem, menos erros vão cometer e melhor será para eles e para a equipa”, acrescentou.

Carvalhal deixa claro: “Esta vitória deixa-me extasiado, muito contente e é, para mim, um orgulho tremendo colaborar para elevar desta forma o Sp. Braga. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores, que têm tido um comportamento absolutamente fantástico”.

O Sp. Braga vai estar no sorteio desta sexta-feira da Liga Europa.