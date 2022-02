Ricardo Soares orgulhoso com prémio de treinador do mês

O técnico do Gil Vicente ficou orgulhoso por ter sido considerado o treinador do mês de janeiro na Liga.

“Este prémio tem um significado muito grande, fico muito feliz e agradeço também aos meus colegas por terem votado em mim. Lutamos todos os dias para sermos o mais assertivos possível nesta profissão, que depende muito das nossas decisões”, disse Ricardo Soares.

O treinador da equipa de Barcelos acrescenta: “Para além disso, o nome atribuído a este prémio (Vítor Oliveira) tem um significado especial para mim e para o clube. Para mim, porque era amigo do Vítor, um homem exemplar e uma referência. E para o clube, porque ficou registado nas memórias com muito sucesso. Por isso, é gratificante estarmos a receber este prémio. Um prémio que não é meu, é de toda a equipa técnica e principalmente dos jogadores, da estrutura, que me dá todas as condições para desenvolver um trabalho com qualidade, e também dos nossos adeptos, porque sem eles nada faz sentido”.

O Gil Vicente está em quinto lugar na I Liga. Fazendo o balanço da temporada, Ricardo Soares não tem dúvidas: “A época está a superar as expectativas do clube, mas vamos por mais”.

“Quando há vitórias, todos ficam mais motivados para o que aí vem, nomeadamente os nossos jogadores, que têm feito um trabalho extraordinário, caso contrário não estaria aqui. Têm um rigor, carácter e compromisso enormes, mas não os vejo a abrandar. Não escondo que é uma satisfação enorme ver o clube a crescer e fazer parte desse crescimento sustentável, mas estamos numa competição extremamente competitiva e, jogo a jogo, queremos continuar a demonstrar bom futebol e deixar a nossa marca no clube.”

Ricardo Soares conseguiu 39,47% dos votos, ultrapassando Sérgio Conceição (FC Porto) e Vasco Seabra (Marítimo), que conseguiram, respetivamente, 35,53% e 5,92%.