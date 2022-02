Não há quem acredite mais do que Carvalhal que é possível eliminar o Sheriff

"Com 0-0 seria difícil, com 2-0 será ainda mais difícil. Mas acreditarmos que vamos passar. Acreditamos mesmo que vamos seguir em frente. Vamos fazer tudo, do primeiro até ao último minuto, para vencer este adversário. Os jogadores têm de estar no seu limite e precisamos do apoio total da massa associativa. É uma tarefa muito complicada, proporcional à nossa confiança de estar nos oitavos de final", diz o treinador, em conferência de imprensa.

Os moldavos mostraram, na sua presença na Liga dos Campeões, que têm apetência para os jogos fora de casa, em que a sua lógica de contra-ataque parece funcionar ainda melhor, mas não há motivo ou evidência que faça Carvalhal acreditar num desfecho diferente que não seja a passagem do Braga aos oitavos de final da Liga Europa.

É com confiança total, com crença à prova de qualquer dúvida que Carlos Carvalhal encara o desafio frente ao Sheriff Tiraspol no "play-off" da Liga Europa. Para seguir em frente o Braga tem de dar a volta a uma eliminatória que está a perder por 2-0 .

O treinador considera que a derrota com o Sheriff (...)

O Braga precisa de marcar, pelo menos, três golos para resolver a eliminatória a seu favor nos 90 minutos ou, pelo menos, dois para atirar a decisão para lá do tempo regulamentar. A equipa terá de atacar, reconhece Carvalhal, mas, alerta, "também tem de saber defender".

"Temos de perceber que o adversário é muito forte no contra-ataque. Temos de saber defender. Não podemos só olhar para o ataque. Temos de estar preparados para as transições", observa, prevendo um jogo "mais rápido" do que na 1.ª mão, em Tiraspol.

"Eu não sou de desculpas, mas a relva lá estava seca", o que tornou o jogo menos intenso e mais favorável para o adversário. Paulo Oliveira, que sofreu um traumatismo facial no jogo com o Tondela, não está apto para um partida em que Carvalhal não conta ainda com Sequeira, Lucas Mineiro e Roger.

O Braga-Sheriff Tiraspol, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Europa, está marcado para esta quinta-feira às 20h00. Jogo com relato no site da Renascença, em rr.sapo.pt.