Três grandes debatem direitos televisivos com os outros clubes

Os presidentes dos três grandes marcam presença na cimeira de presidentes desta segunda-feira, cujo principal tema é a centralização dos direitos televisivos da I Liga.

Frederico Varandas, do Sporting, foi o último dos presidentes a chegar à cimeira, no Porto, quando todos já se encontravam no interior.

Também os presidentes de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, António Salvador e Miguel Pinto Lisboa, respetivamente, marcaram presença.

O encontro da Liga na Alfândega ficou, ainda, marcado por um cumprimento Pinto da Costa, do FC Porto, e Rui Costa, do Benfica.