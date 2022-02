Rui Moreira critica distribuição de verbas do PRR: "O campo está demasiado inclinado"

O presidente da Câmara do Porto aproveitou a cerimónia de lançamento da primeira pedra da nova sede da Liga Portugal para manifestar a opinião de que as verbas inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) estão mal distribuídas pelo território nacional.

Rui Moreira recorreu a valores que serão destinados à área da Cultura para fixar as diferenças que o levam a concluir que "em matéria de PRR o país está demasiadamente inclinado".

"Para a Cultura, e porque o Desporto faz parte da Cultura, as verbas inscritas no PRR prevêem 114 milhões de euros para a Área Metropolitana de Lisboa - e acho muito bem -, 19 milhões para o Centro, nove milhões para o Norte, três milhões para o Alentejo e 1,2 milhões para o Algarve. Em matéria de PRR o país está demasiadamente inclinado. Para quem gosta do jogo de futebol, do desporto, os campos não devem estar inclincados. Devemos dar condições às várias regiões do país de concorrerem livremente", defende.

"Isto nada tem a ver com guerras Norte/Sul. Temos é de ser capazes de ocupar o país e dividir as competências do país de forma ordeira. Por isso acho muito bem que a Federação Portuguesa de Futebol esteja em Lisboa e a Liga no Porto. É uma matéria que não podemos deixar passar de forma clara", acrescenta.