Retido na Madeira, Famalicão quer adiar jogo frente ao Tondela

O Famalicão quer adiar o jogo frente ao Tondela de sábado para domingo, uma vez que os minhotos estão retidos na Madeira desde domingo.

A confirmação foi dada por Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos, à CNN, no aeroporto da Madeira, e espera que a Liga de Clubes intervenha de forma a adiar o jogo.

"Já tivemos contactos com a Liga, estamos a tentar falar com o Tondela, esperamos uma resposta favorável. Espero que a Liga, com o papel de garante da estabilidade das competições, tenha essa intervenção e que o jogo seja no domingo. Não temos muito a fazer, estamos dependentes. Há algo que facilmente se percebe que não está na nossa esfera de disponibilidade", disse.

O plantel ficou retido na Madeira depois de ter vencido o Marítimo no domingo, por 1-0. Em causa está o mau tempo que não permite a aterragem de voos provenientes do Porto e Lisboa, o que deixa o plantel do Famalicão sem possibilidade de regressar.

O Tondela estará ainda a analisar o pedido, com algumas reservas, uma vez que a meio da semana seguinte terá a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Mafra, na quinta-feira, dia 3 de março.